Nazilli Belediyesi iftar yemeklerine Yeşil Mahalle'de devam etti

Nazilli Belediyesi yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde farklı mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Yeşil Mahalle'de düzenlenen programda yaklaşık 5 bin kişi orucunu birlikte açtı. Akşam Ezanı öncesi iftar alanına giderek mahalle sakinleri ile sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı. Katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Özcan, “Belediye Meydanı, Pınarbaşı, Yeni Sanayi Mahallelerimizin ardından bugün Yeşil Mahallemizde iftarımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayının feyzini, bereketini, güzelliğini hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Allah tüm İslam aleminin tuttuğu oruçları, ettiği duaları kabul eylesin” dedi.