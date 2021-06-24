Nazilli Belediyesi ile AFAD afetzede vatandaşın maddi manevi yanında

Aydın'ın Nazilli'de önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle çatıları uçan ve zarar gören evlerin hasar tespit çalışmaları yapıldı.

İlçe genelinde oluşan doğal afet nedeniyle Nazilli Belediyesi teknik ekipleri ve Aydın İl AFAD Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattı. İlçe genelinde oluşan doğal afet sonrası hasar tespitinin AFAD teknik ekibiyle birlikte yapılarak vatandaşın mağduriyetini gidermede ortak adım attıklarını ifade eden Başkan Özcan, “Öncelikle Nazilli halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçe genelinde oluşan doğal afet sonrası AFAD İl Müdürümüz Ramazan Harman'ı bilgilendirdik. Kendileri ile yapmış oluğumuz temaslar ve vermiş olduğumuz bilgiler ışığında hemen bir gün sonrası il müdürümüz ve beraberinde ilgili personeller ile ilçemizi ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında meydana gelen afet ve bıraktığı izler konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Müdürümüz ekibiyle ilçemizde doğal afat nedeni ile konutlarda ve çatılarında oluşan hasarların tespitlerini mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirdi. Bu hususta yine ilgili İl Müdürlüğü personelince gerekli tutanaklar evraklar hazırlandı. Nazilli Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz ortak çalışma neticesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, maddi ve manevi desteklerimizi sunabilmek adına hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Belediye ve İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, “Önceki gün akşam saat 21.00 sularında Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan bizi arayarak ilçede yaşanan afet hakkında bilgilendirdi. İlçede yaklaşık 10 -15'e yakın evlerin konutların sitelerin çatılarının uçtuğunu söyledi. Bizde teknik ekibimizle gelip araştırma, etüt ve hasar tespiti çalışmamızı yaptık. Nazilli'de itfaiyeden aldığımız bilgiler doğrultusunda 8 tane evin zarar gören çatılarını gidip gördük. Bu doğrultuda resmi evraklarımızı tutup acil yardım ödemeleri için raporlarımızı yazdık. Bu raporlar Ankara'ya genel merkezimize gönderilecek. Hasarlar zararına göre değerlendirilerek vatandaşa nakdi olarak veriliyor. Önceliğimiz ev ve konutlar. Konutların ve ikamet edilen yerlerin dışında istinat duvarları, araçlar ile işyerleri kurumumuzun mevzuat kapsamına girmediğini önemle vurgulamak istiyorum. Bizim çalışmalarımız daha çok normal vatandaşa yönelik. Tarım zararları iş yeri zararları bizim önceliğimizin dışında. Tüm Nazilli halkına bizde geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor daha büyük felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.