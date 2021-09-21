Nazilli Belediyesi ile Tapu Sicil Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Nazilli Belediyesi ile Tapu Sicil Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için emlak beyanları dijital ortamdan Tapu Müdürlüğü'nce erişilebilecek.

İmzalanan protokol ile evrakların dijital ortama aktarılarak aynı zamanda ekonomik bir çözüm üretildiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belediyemiz ile Tapu Müdürlüğümüz arasında güzel bir mutabakat yaptık. Protokolümüzü imzaladık. Müdürlerimize, daire arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilli halkımıza, dairelerimize hayırlı uğurlu olsun. Bürokrasideki yazışmaların daha hızlı yapılabilmesi, vatandaşlarımızın Tapu Sicil Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi arasında mekik dokumasının engellenmesi amacıyla dijital ortama geçtik. Talepler dijital ortamda bizlere iletildikten sonra bizler de cevap vereceğiz. Hizmetler daha kısa sürede, ekonomik ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ulaşımına sunulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Nazilli Tapu Sicil Müdürü Nejdet Yıldız ise “Belediyemiz ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzaladık. Bu protokol ile emlak beyanları dijital ortamda Tapu Müdürlüğü'ne açılmış oldu. Bunun sonucunda vatandaşlarımız belediyeye gelmeden yaptığı randevu ile işlemlerine başlayabilecek. Kimlik bilgileri doğru girilen işlemlerde bizler sistemden onların emlak beyanlarını çekerek işlemlerine devam edeceğiz. Personel noktasında da ortak bir çalışma yaparak arşivimizi dijitalleştireceğiz. Birlikte güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum” diye konuştu.