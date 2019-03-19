Nazilli Belediyesi istinat duvarı yapım çalışmalarını tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kozdere, Hasköy ve Kahvederesi mahallerinde bulunan yaklaşık 102 metre uzunluğundaki alanda istinat duvarı yapım çalışmalarını tamamladı.

Her alanda kalkınma için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Hasköy Mahallemizde 23 metre uzunluk ve 3 metre yükseklikte, Kahvederesi Mahallemizde 47 metre uzunluk ve 5 metre genişlikte, Kozdere Mahallemizde 32 metre uzunluk ve 3 metre genişlikteki alanda istinat duvarı yapım çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda Kozdere Mahallemizde bulunan derenin ıslah çalışmalarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, toprak kaymasının önüne geçilmesi için taş duvar yapımını kısa sürede tamamladık. Vatandaşlarımıza hizmet götürmek için aralıksız çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti.