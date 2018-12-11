Nazilli Belediyesi Kasım ayında 15 bin metrekare köy yolunu yeniledi

Merkez ve kırsal mahallelerde yatırım atağına devam eden Nazilli Belediyesi, Mescitli'de 1350 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Merkez ve kırsal mahallelerde yatırım atağını sürdüren Nazilli Belediyesi, köy yollarını yenilemeye devam ediyor. Kasım ayı içerisinde Arslanlı, Bağcıllı, Dualar, Pirlibey, Esenköy, Yazırlı, Kahvederesi, Bozyurt ve Apaklar Mahallelerinde yol çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Mescitli Mahallesi'nde 1350 metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi olarak yol çalışmalarında rekor kırdıklarının altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Köylerimizde bugüne kadar camiden köprüye, okuldan muhtarlık binasına kadar birçok alanda yatırım yaptık. Kasım ayı içerisinde birçok köy yolumuzu yenileyerek vatandaşımızın kullanımına açtık. Kış aylarının gelmesi ile yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için çalışmalarımıza hız verdik. Bunun yanı sıra elektrik, doğalgaz, telefon ve internet altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Nazilli'mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Mescitli Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk, “Köylerimiz hiç görmediği yatırımı başkanımız zamanında aldı. Mahallemizin yüzü güldü. Haluk Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.