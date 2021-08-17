Nazilli Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri; kırsal Yukarı Örencik Mahallesi'nde yol genişletme ve iki farklı noktada istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana 'kalkınma kırsaldan başlar' anlayışıyla merkez mahallelerin yanı sıra kırsal noktaların eksiklerinin giderilmesi için harekete geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yukarı Örencik'e yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Özcan'ın talimatıyla can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan eski yolda genişletme çalışması yapan ekipler, Yukarı Örencik İlkokulu'nun yer aldığı bölgeyi istinat duvarı ile güçlendirdi.

Muhtar Özkaya'dan teşekkür

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Hasan Özkaya, “Camimize çıkan yol çok dardı. Tek araç ancak geçiyordu. Orada bir genişletme çalışması yaptık. Yaklaşık 100 metre civarında istinat duvarı yapılıyor. Yapılan çalışma ile araçlarımız daha rahat geçebilecek. Bu hizmeti bize sağlayan Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine şahsım ve köylüm adıma sonsuz teşekkür ediyorum. Daha önce de okulun bulunduğu alanda istinat duvarı yapılmıştı. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.