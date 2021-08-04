Nazilli Belediyesi kırsalda denetimlere devam ediyor

Ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Nazilli Belediyesi, Aksu Mahallesi'nde gün boyu denetimlerini sürdürdü.

Zabıta Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek atıklar ise ekipler tarafından toplandı.

Güvenlik güçleri ve halk ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Karacasu ve Bozdoğan'da yaşanan yangınlar nedeniyle büyük üzüntü ve endişe duyduklarını dile getirdi.

Nazilli'de olası yangınların önüne geçebilmek için yapılan denetimlerin devam ettirileceğinin altını çizen Başkan Özcan, tüm Nazilli halkını duyarlı ve hazır olmaya davet etti.

Yapılan denetimlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Aksu Mahalle Muhtarı Nevzat Selek; “Nazilli Belediyesi'ne bağlı ekipler köyümüze gelmiştir. Vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuldu. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşanan yangınlardan dolayı tedirgin olduklarını ifade eden mahalle sakinleri ise; motorize ekipler ve araçların devriye gezmesi ile bir nebze de olsa rahatladıklarını belirterek güvenlik güçlerine ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.