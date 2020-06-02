Nazilli Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından ciddi bir çalışma başlatarak halkın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, ülke genelinde normalleşme sürecinin başlaması ile dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Nazilli Belediyesi, korona virüs vakalarının azalması ve normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından cadde ve sokaklarda yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana salgınla mücadelede örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Haziran ayı içerisinde 82 mahallenin tamamında ULV ve ilaçlama faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Merkez mahalleler ve köylerin tamamında sürdürülecek olan 30 günlük çalışma ile salgının büyük ölçüde önlenebileceğini belirten Başkan Özcan, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemi bir kez daha hatırlatarak, “Devletimiz tarafından 1 Haziran Pazartesi itibariyle başlatılan normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz. Ancak bu süreç salgının geçtiği ve hayatın normale döndüğü anlamına gelmiyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmadan gerekli kişisel önlemlerini alması büyük önem taşıyor. Bizler Nazilli Belediyesi olarak 30 günlük geniş çaplı bir program çerçevesinde tüm mahallelerimizde Sağlık İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat dezenfekte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İş yeri sahiplerine ve esnaflara çağrıda bulunan Başkan Özcan; “Öncelikle tüm esnaflarımıza ve işçi kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum. Ülke olarak hem sosyal hem de ekonomik anlamda sınandığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İş yeri sahiplerimiz hijyenin sağlanması ve güvenli mesafenin korunması noktasında gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. En kısa zamanda yeniden yan yana olduğumuz günler diliyorum” dedi.