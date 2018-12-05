Nazilli Belediyesi köy yollarını yeniliyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kahvederesi Mahallesi'ndeki bin 480 metrekare alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla Kahvederesi Mahallesi'nde yol yenileme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarını yenilemeye devam ediyor.

Kırsalda sürdürülen yol çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirten Başkan Haluk Alıcık, “Kahvederesi Mahallemizin 4 metre genişlik ve 370 metre uzunluktaki toplam bin 480 metrekarelik köy yolunda parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Hem merkez mahallelerimizde hem de kırsalda yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları yakından takip eden Kahvederesi Mahalle Muhtarı Veysel Kösem desteklerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti.