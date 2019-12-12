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Nazilli Belediyesi logo yarışması için halk oylaması başladı

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen logo yarışmasında seçici kurul değerlendirmesiyle seçilen 3 eser halk oylamasına sunuldu.


Nazilli Belediyesi tarafından, ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, tarihi, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışması için seçici kurul tarafından belirlenen 3 eser halkın oylamasına sunuldu. İlçenin en kalabalık geçiş noktalarına konulan stantlarda vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Vatandaş tarafından yoğun ilgi gösterilen oylamalar, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek. Oylamalar, internet üzerinden www.nazilli.bel.tr adresi ile Belediye Meydanında, Uzun Çarşıda ve Alt geçit giriş çıkışlarında kurulan stantlarda vatandaş tarafından bizzat yapılabilecek.

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