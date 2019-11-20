Nazilli Belediyesi logo yarışmasının süresi uzatıldı

Nazilli Belediyesi tarafından, ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, tarihi, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışması, yoğun talep üzerine 3 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Yarışma takvimi

Yarışma ilan tarihi: 17 Ekim 2019

Son teslim tarihi: 03 Aralık 2019

Seçici kurul değerlendirme tarihi 4 Aralık – 6 Aralık 2019

Halk oylaması tarihleri 9 Aralık – 16 Aralık

Sonuç ilan tarihi: 23 Aralık 2019