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Nazilli Belediyesi logo yarışmasının süresi uzatıldı

Nazilli Belediyesi tarafından, belediyenin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışmasının süresi yoğun talep üzerine 3 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.


Nazilli Belediyesi tarafından, ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, tarihi, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışması, yoğun talep üzerine 3 Aralık 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.



Yarışma takvimi


Yarışma ilan tarihi: 17 Ekim 2019


Son teslim tarihi: 03 Aralık 2019


Seçici kurul değerlendirme tarihi 4 Aralık – 6 Aralık 2019


Halk oylaması tarihleri 9 Aralık – 16 Aralık


Sonuç ilan tarihi: 23 Aralık 2019

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