İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazilli Belediyesi Maraş'ta yürekleri ısıtacak

Deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik yardım ulaştırmaya devam eden Nazilli Belediyesi, 202 adet soba, 1 adet konteyner yaşam ünitesi ve yakacak malzemelerini Kahramanmaraş’a gönderdi.

Deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik yardım ulaştırmaya devam eden Nazilli Belediyesi, 202 adet soba, 1 adet konteyner yaşam ünitesi ve yakacak malzemelerini Kahramanmaraş'a gönderdi.



Nazilli halkının depremzedelere yardım süresince fedakarca çalıştığını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ihtiyaç ivediliği gözetilerek temin edilen tüm malzemelerin bölgeye ulaştırılacağını kaydetti. Bölgede ısınma ve barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ve soba sevkiyatının yapıldığını ifade eden Başkan Özcan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.