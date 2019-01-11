Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri Gıdı Gıdı ile tarihe yolculuk etti

Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri, ilçenin simgelerinden olan Gıdı Gıdı treni ile nostalji turu yapıp, Sümerbank Kampüsü içerisinde bulunan Atatürk Müzesi'ni ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın girişimleriyle aslına uygun olarak yenilenen Gıdı Gıdı Treni ile yolculuk eden Meclis üyeleri duygu dolu anlar yaşadı.

Sümerbank Basma Fabrikası'nda çalışan işçileri taşımak için kullanılan tren ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, “Nazilli'mizin simgesi haline gelen Gıdı Gıdı Treni birçoğumuzun çocukluk anılarında yer almaktadır. Bu nedenle tarihi değerlerimizi korumak ve yaşatmak için Başkanımız Haluk Alıcık büyük bir çaba göstermiş, Gıdı Gıdı'yı tekrar Nazilli'mize kazandırmıştır” diye konuştu.

Gıdı Gıdı Treni önünde hatıra fotoğrafı çektiren Meclis üyeleri, Başkan Alıcık'a teşekkür ederek, “Bizim için unutulmaz bir gezi oldu. Çocukluğumuzda karşıdan gördüğümüz ancak binemediğimiz tarihi Gıdı Gıdı Treni ile o yıllara yolculuk ettik. Atatürk Müzesi'ni ziyaret edip, Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılış törenine ait fotoğrafları inceledik. Değerlerimizin korunması için emek veren Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.