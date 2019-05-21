Nazilli Belediyesi memurlar için sosyal dengeyi sağladı

Nazilli Belediyesi ile Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında belediyede görev yapan memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Türk Yerel Hizmet Sendikası Nazilli Şube Başkan Yardımcısı Nusret Özkan, belediyede çalışan 151 memurun maaşına yüzde 3'lük zam yapılması hususunda sosyal denge sözleşmesi imzaladı.

Sözleşmeye göre, çalışanlara Ramazan Bayramı'nda 500 TL, Kurban Bayramında ise 1000 TL ikramiye verilecek.

Belediye çalışanlarının işlerinde daha verimli olmaları ve haklarını almalarını noktasında gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli'de ilk olarak adaleti sağlamak istiyoruz. İşçi ve memurların haklarını, çalışan hakları kapsamında eşit ve adaletli olması için böyle bir protokol imzalamaya karar verdik. Bugüne kadar yapılmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz” sözlerini kaydetti.

“Tasarrufla her şeyin üstesinden gelip kaynaklarımızı verimli kullanacağız” diyen Başkan Özcan, “Ramazan ve Kurban Bayramlarında hükümet emekliye, sendikalar tarafından da işçiye ikramiye veriyor. Biz de memurumuza ikramiye vermek istedik. Bayram öncesinde de güzel bir sözleşme oldu. Ödeyebileceğimiz rakamlar çerçevesinde bir protokol oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Yapılan protokolden memnuniyetini dile getiren Türk Yerel Hizmetsen Nazilli Şube Başkan Yardımcısı Nusret Özkan, “Belediyelerin bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu dönemde başkanımız sağ olsun bize tavan fiyattan çok güzel sözleşme imzaladı. Hakkını vermek lazım. Çoğu belediyede bu sözleşme yok” diye konuştu.