Nazilli Belediyesi personeline iki günlük hizmet içi eğitimi verildi

Nazilli Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen program çerçevesinde, İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği, Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu konularında Belediye personeline üç ayrı eğitimci tarafından eğitim verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından programlanan ve iki gün süren eğitimler Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. İmar Kanunu - İmar Yönetmeliği Eğitimini Ayşe Ünal, Zabıta Yönetmeliği eğitimini Yasemin Sezgin, Kabahatler Kanunu 7201sayılı tebligat Kanunu eğitimi de Ahmet Okay tarafından verildi.

Eğitim Programlarına periyodik aralıklar ile takip eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Belediyemiz ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği, Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu hususunda iki gün süren eğitim seminerlerinin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Birbirinden değerli eğitmenlerimizden personelimiz çok önemli konularda bilgi aldı. Bu tür eğitimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün programlamalarıyla tüm birimlerimizde vermeye devam edeceğiz. Emeklerinden dolayı kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.