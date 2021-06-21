Nazilli Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi verildi

Nazilli Belediyesi çalışanları, İnsan Kaynakları Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından eğitim aldı.

2 gün süren eğitimde personellere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından ise maketler üzerinde pratik eğitim uygulandı.

İlk yardımın hayat kurtardığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belediye personellerimizin eğitimi ve çeşitli konularda yetkinliğinin artırılması için yapılan programlara büyük önem veriyoruz. Personellerimiz ilçemizin dört bir yanında sahada oluyor. Buradaki amacımız yardımda bilinçsiz müdahalelerin önüne geçebilmek. Bu noktada bizlere destek veren Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2 günlük eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan personeller sertifika almaya hak kazanacak.