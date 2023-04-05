Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki yol çalışmasını tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak'ta bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını tamamladı.

Kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak'ta başlattığı yol yenileme faaliyetlerini tamamladı. Çalışmalar çerçeveinde deforme olan yol, iki haftalık yoğun bir çalışma ile baştan sona yenilendi.

Eş zamanlı olarak kaldırımları da yenilenen yolun su baskınlarından en çok etkilenen ara sokaklarında dolgu işlemleri yapıldı. Bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belediyemize gelen şikayet dilekçelerine konu olan ve araç trafiğini tehlikeye atan yolumuzu olumsuz hava şartlarına rağmen kısa sürede tamamlamayı başardık. Ekiplerimizin gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalar ve iş paylaşımı ile iki hafta gibi bir sürede yeniden trafiğe açtık. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.