Nazilli Belediyesi Pirlibey Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Yıllardır vatandaşların bahçelerine gitmek için yoğun olarak kullandıkları mevcut yolların dar ve kullanışsız olması nedeni ile gerçekleştirilen genişletme çalışmasının ardından dolguları yapılarak Stabilizesi gerçekleştirilen yollar vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Nazilli Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun mesaisi ile üç iş gününde gerçekleştirilen Berber kuyu mevkiindeki yol yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından mahalle içinden başlayarak Berber Kuyu mevkiindeki yolla bağlanan yaklaşık bin metrelik mevcut yolda da benzer çalışma yapılıyor.

Eldeki imkanları kullanarak oldukça zahmetli ve yoğun emeğin harcandırdığının altını çizen Pirlibey Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaner; “Berber kuyu ve Yahni Kırı mevkiindeki mevcut yollarımız oldukça dar ve kötü durumda idi. Bu yollar ile ilgi sıkıntımızı Nazilli Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan'a bildirdik. Kendisinin talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğümüz uygulanacak işlemler için ön tespit çalışması yaptı. İlk çalışma yapılan yolumuzun çevresinde vatandaşlara ait yaklaşık bin - bin beş yüz dekarlık arazi bulunmakta. Mevcut yolun genişletilmesi ve dolgu yapılarak düzeltilmesi ile burada bulunan arazilerin sahipleri oldukça rahatladı” dedi.

Köyün neredeyse can damarı olarak nitelendirilen diğer bin metrelik yolun genişletme ve yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Muhtar Kaner; “Yine bu yolun bağlantısı olarak kullanılan ve mahalle içine kadar ulaşan Yahni Kırı mevkiisin deki mevcut yolda genişletme ve yenileme çalışması devam ediyor. Tek aracın geçmekte bile zorlandığı neredeyse patika halindeki bu yolun kenarındaki arazilerinde sınırları ve giriş çıkışları belirsiz haldeydi. Köyümüzün can damarı diyebileceğimiz bu yol yapılan çalışma ile yaklaşık 8 - 10 metre civarında genişletiliyor. Aynı anda da doğal taşlar ile dolgu yapılıyor. Taş dolgusu tamamlandıktan sonra üzerine kum dökülüp sıkıştırılarak stabilizesi yapılacak. Bu işlemler yapılırken kıyılardaki yabani ot ve kurumuş dal parçaları temizlenip bir yandan da su arkları düzeltiliyor. Arazilerimize giden bu yolların yenilenmesi ile artık Pirlibey Mahallesi halkı rahat edecek. Pirlibey Mahallesi halkının istek ve taleplerini geri çevirmeyen bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere tüm emeği geçen her kese mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.