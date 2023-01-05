Nazilli Belediyesi Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin Türk askeri için Nazilli Belediyesi tarafından hayır programı düzenlendi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa; siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Başkan Özcan, “Bu memleket için canını, hayatını, kanını, emeğini ve mesaisini ortaya koymuş herkesi anmaya çalışıyoruz. Bugün de Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda kar altında donarak şehit olan 90 bin askerimizi anmak bizlere nasip oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onlar bu ülke için canlarını verdi. Bizler de canımızı ortaya koymaya, kanımızı akıtmaya her zaman hazırız. Yeter ki böyle kötü günler yaşamayalım. Biz şehitlerimizi hatırladıkça ruhları şad olacaktır. Geleceğimiz olan gençlerimize milli ve manevi duyguları aktaracağız. Türk milleti, Nazilli halkı bu değerlere sahip çıkıyor. Katılan herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” sözlerini kaydetti.