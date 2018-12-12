Nazilli Belediyesi son 4 yılda 14 bin kez evde bakım hizmeti verdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla 2015 yılında kurulan Evde Bakım Birimi, son dört yılda 640 vatandaşa 14 bin 89 kez hizmet verdi.

Nazilli Belediyesi tarafından 2015 yılının Mayıs ayında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan Evde Bakım Birimi, 640 vatandaşın yüzünü güldürdü.

Günlük yaşam faaliyetlerini sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları, saç, sakal ve tırnak kesim ihtiyaçlarını karşılayan evde bakım birimi son 4 yılda 14 bin 89 kez hizmet verdi.

Haftanın 6 günü Nazilli ve çevresinde ihtiyaç ivediliğine göre, haftalık, 15 günlük ve 1 aylık periyotlarla evde bakım hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Vatanımıza milletimize hizmet etmiş, yıllarca evini geçindirmiş yaşlılarımıza sahip çıkmak bizim öncelikli görevimiz. Ekiplerimiz, yaşlılığı, hastalığı ya da bedensel engeli nedeniyle kişisel bakımlarını gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın evine giderek saç sakal ve tırnak kesimlerini yapıyor. Onların hayır duası, yüzlerinin gülmesi bizim için paha biçilemez. Nazilli Belediyesi olarak gerek kurduğumuz birimler gerekse açtığımız tesislerle yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.