Nazilli Belediyesi standına Antalya'da yoğun ilgi gördü

Nazilli Belediyesi, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katıldı.

Nazilli Belediyesi, 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve Türkiye genelinde birçok il ve ilçe belediyesinin yer aldığı Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katıldı.

İlçeye özgü; zeytin, incir, turunç, kestane, incir cipsi, zeytinyağlı sabun, turunç kolonyası gibi ürünlerin tanıtımının yapıldığı Nazilli belediyesi standı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü gibi birçok belediye başkanı ve yöneticinin ziyarette bulunduğu stantta, ilçeye özgü ürünler ikram edilerek tanıtımları yapıldı.

Nazilli'nin sosyo-ekonomik gelişiminin desteklenmesi için bu tür fuarların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimize özgü yerel ve doğal ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için bu tür programlarda Nazilli Belediyesi olarak yerimizi alıyoruz. Bölgemizde Türkiye'nin en kaliteli ve rekoltesi en yüksek ürünleri yetiştiriliyor. Bu ürünlerin en iyi şekilde tanıtılması ve pazarlanması kentimizin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.