Nazilli Belediyesi Sümerbank alanında elden geçirdi

Nazilli Belediyesi'ne bağlı 224 kişilik ekip, Sümerbank'ın yer aldığı 263 bin metrekare alanda ilaçlama, bakım, onarım, budama, peyzaj ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hafta sonu mesaisine 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle Sümerbank'ta başladı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalara Başkan Özcan'ın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ile daire müdürleri katıldı. 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan, 2002 yılında kapatılan ve halen bir bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü olarak kullanılan toplam 263 bin metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bölgenin tamamı baştan sona temizlenerek önceden tespit edilen noktalarda tadilat yapıldı. Geniş bir yeşil alana sahip bölgede ağaçlar budanarak yabani otların ilaçlaması ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonunda Yeni Sanayi Sitesi, Mergen Çayı ve Devlet Karayolu üzeri, Uzun Çarşı ve Eski Sanayi bölgesinin ardından Sümerbank'ta 5. büyük çalışmaya imza attıklarını kaydeden Başkan Özcan, “Öncelikle mesai saati gözetmeksizin canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Nazillimiz yıllardır özlemini duyduğu ve hak ettiği hizmetleri almaya devam edecek. Kentimizin simgelerinden olan Sümerbank'ta yıllardır yapılmayan büyük bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.