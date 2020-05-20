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Nazilli Belediyesi TSM Korosu'na vatandaşlardan tam not

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘evde kal’ çağrısı yaparak kutlama videosu yayınladı.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘evde kal' çağrısı yaparak kutlama videosu yayınladı.


Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, "Evde Kal" projesinin ardından Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama videosu yayınladı.


Geçtiğimiz günlerde Evde Kal Projesi kapsamında dijital ortamda canlı konserler veren koro elemanları, bu kez de kendi evlerinden çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


Koro Şefi Murat Sezar önderliğinde çekilen görüntüler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Nazilli'de de konser etkinliklerine ara verildiğini hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Her ay düzenledikleri konserlerle kulağımızın pasını silen koro elemanlarımız korona virüs nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları konserlerle bizlere moral vermeye devam ediyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi sürecini atlattığımızda belediyemiz tarafından düzenlenen konserlerimiz devam edecek” dedi.

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