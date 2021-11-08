Nazilli Belediyesi, vektörle mücadeleye hız verdi

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne kazandırılan 4 adet ilaçlama makinası ile larva ve sinekle mücadele çalışmalarına hız verildi.

Nazilli Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek için ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne kazandırılan 4 adet ilaçlama makinası, ilçe genelinde çalışmalarına başladı. Vektörle mücadelede büyük önem taşıyan biyolojik, kültürel ve kimyasal mücadele ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili müdürlük ve birimlerle tüm mahallelerde çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Merkez ve kırsal mahallelerimizin tamamında 4 aracımızla rutin olarak çöp konteyneri, rögar ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarımız yapılıyor. Müdürlüğümüze yeni kazandırılan 4 adet ilaçlama makinasının yanı sıra sayısı artırılan sırt pompaları ile araçla mücadelenin zor olduğu çarşı bölgesinde çalışmalarımız yapılıyor. Karasinek ve larva gibi vektörlerle mücadelede vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürmeleri için bu konuda hassasiyetle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.