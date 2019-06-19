İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Belediyesi yağış hazırlıklarını tamamladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede beklenen olası yağış ve afete karşı gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “250'nin üzerinde aktif çalışan ekiplerimizle ve 80'nin üzerinde ekipmanımızla oluşabilecek sağanak yağış ve fırtına için hazırlıklarımızı tamamladık. Allah afat vermesin” dedi.


Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek çalışmaları denetleyen Başkan Özcan; “Dün Nazilli'mizde bir afet yaşadık. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afat bölgesinde gerekli incelemeleri yaptık. Çok şükür can kaybımız yok. Afet Koordinasyon Merkezi oluşturarak tüm ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı acil eylem planı çerçevesinde şehrimizin belirli noktalarında konumlandırdık. 250'nin üzerinde aktif çalışan ekiplerimizle ve 80'nin üzerinde ekipmanımızla oluşabilecek sağanak yağış ve fırtına için hazırlıklarımızı tamamladık. 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız. Allah afat vermesin” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.