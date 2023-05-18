Nazilli Belediyesi yağışların ardından teyakkuza geçti

Nazilli Belediyesi ekipleri yoğun yağışın etkili olduğu Ocaklı Mahallesi'nde dere taşkınları ve kapanan yollara eş zamanlı olarak müdahale etti.

Kentin farklı noktalarından aşırı yağışlar nedeniyle bazı yolların kapandığı haberini alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm saha ekiplerine anında müdahale talimatı vererek birimlerden bilgi aldı. Su taşkınları sonucu kapanan yolları iş makineleri ile temizleyen ekipler, taşan dere yataklarında ise su tahliye işlemlerin gerçekleştirdi.

Aşırı yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm Nazillililerin 7 gün 24 saat Nazilli Belediyesi'ne ulaşabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tüm mesai arkadaşlarımızla teyakkuz halindeyiz ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Meydana gelen sel nedeniyle yaşanan olumsuz durumlara personellerimiz anında müdahale etmektedir. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bizler buradayız” dedi.