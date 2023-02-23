Nazilli Belediyesi, yeni açılacak yollar için engelleri kaldırıyor

Gün geçtikçe genişleyen ve yeni yerleşim alanlarının oluştuğu, yüzölçümü olarak da ilçenin en büyük alanına sahip olan Yeşil mahallede, yeni açılacak yol güzergâhları üzerindeki engeller kaldırılıyor. Yeşil Mahalle 1859 sokak Devlet Hastanesi kuzeyinde imar planına göre yeni açılacak yol ağı üzerinde kalan metruk yapıların yıkımı Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Prosedürlerine uygun olarak yıkılan binalardan kalan moloz temizleme çalışmalarının ardından yeni yol açma çalışmalarına başlanacak.

Yeni yol açma çalışmaları çerçevesinde yıkımları yapılan iki metruk yapımım yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İlçede oluşturulan yeni yerleşim alanları için düzenleme faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu alanlara doğrudan ulaşım sağlayacak cadde ve bağlantı yolları için yeni yol açma çalışmalarımızı kademe kademe gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç gereği açılan yeni yollarımızın imara uygun şekilde açılabilmesi içinde kanuni gerekleri neyse ona göre hareket ediyoruz. 1859 Sokakta açılacak olan yeni yolumuzun üzerinde engel teşkil eden, iki metruk yapının yıkımlarını prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirdik. En kısa sürede tamamlanarak yaya ve araç trafiğine açacağımız yollarımız Nazilli'mize hayırlı olsun" dedi.