Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla Yeşil Mahalle 1880 ve 739 sokakta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde yürüttükleri yol çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde yeşil alan sayısını büyük oranda artırdık. Yeşil Mahallemizde sürdürdüğümüz yol çalışmalarının yanı sıra 1872 sokak üzerinde bulunan 504 metrekare alanda park yapımına başladık. Parkımız tamamlandığında burada yaşayan vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Hem ilçe merkezinde hem de köylerde parke taşı döşeme, yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Alıcık, “Yeşil Mahallemizde 739 sokakta bin 300 metrekare alanda ve 1880 sokakta 800 metre alanda parke taşı döşemesi yapıyoruz. Allah'ın izniyle çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız” dedi.