Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Yeşil Mahalle'de gerçekleştirilen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.Öncelikli olarak, trafik kazası riskinin bulunduğu alanlarda yenileme çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Kürşat Engin Özcan; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, ilçemize yakışır modern ve kullanışlı yolların halkımızın hizmetine açılması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özcan “Sahada birimlerimizin tespitleri doğrultusunda projelerimizi hayata geçiriyoruz. Dallıca Mahallemizde yaptığımız uygulamamızın bir benzerini de Yeşil Mahallemizin bitiminde, Bozyurt yol ayrımında, mahalli tabirle et kesilen kahvelerimizin olduğu yerde iyi bir çalışmamız var. Yaklaşık olarak 110 metre uzunluk ve 13 metre genişlikteki toplam bin 430 metrekare alanda yol çalışmalarımızı tamamladık. Hem parsel sahibi vatandaşlarımıza hem de ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgi, alaka ve sabırlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.