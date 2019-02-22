Nazilli Belediyesi yol hamlelerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi 1140 Sokakta kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde merkezden kırsala tüm mahallelerde yol açma, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Yeşil Mahallemizde taziye evimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. 1140 sokakta bulunan 500 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarımız tamamlandı. İlçemizin eksiklerinin giderilmesi noktasında muhtarlarımızla istişare halinde proje üretiyoruz. Ustalık dönemimizde üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, “Başkanımızın girişimleriyle mahallemizin yolları yenilendi ve köprü yapıldı. Muhtarlık binamız yenilendi. Kanalizasyon çalışması yapıldı. Bunun yanı sıra parklarımızın sayısı arttı ve mevcut parklarımız yenilendi. Daha sayamayacağımız birçok yatırım başkanımız sayesinde mahallemize kazandırıldı. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Yeşilyurt Mahallesi olarak her zaman başkanımızın yanındayız” diye konuştu.