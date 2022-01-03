Nazilli Belediyesi Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde etiket kontrolü yaparak haksız fiyat artışı tespit edilen ürünleri işlem yapılmak üzere Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine devam ediyor.

Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Temel gıda olmak üzere tüm ihtiyaç ürünleri ekiplerimizce tek tek inceleniyor. Haksız artışının önüne geçmek, vatandaşlarımızın mağdur olmasını önlemek amacıyla denetimlerimiz rutin olarak devam edecek” sözlerini kaydetti.