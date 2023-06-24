Nazilli Belediyesi'nde bayram sevinci

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan daha bir haftalık zaman olmasına rağmen maaşların bugün itibariyle hesaplara yatırıldığını müjdeledi.

'İşçiye hakkını alın teri kurumadan veriniz' düsturuyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Özcan, "Nazillimiz için, hemşehrilerimizin talep ve isteklerini yerine getirmek için, şikayetlerini en kısa sürede çözmek için gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışan, gerek hizmet binamızda gerekse sahada ter döken işçilerimizin maaşlarını bugün saat 00.01 itibariyle yaptık. Aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar. Biz Nazilli Belediyesi ailesi olarak hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye, kentimiz için proje üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bir kez daha Mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, başta Nazillimiz olmak üzere tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.