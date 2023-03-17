Nazilli Belediyesi'nde kadro sevinci

Nazilli Belediyesi'nde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan 33 kişi, 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Devlet Memurları Kanunu ve 663 sayılı KHK ile memur kadrosuna geçiş yaptı.

Memur kadrosuna geçen personeller için Nazilli Belediye Meclis Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Türk Yerel Hizmet Sen İzmir-Aydın Şube Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Tulumbacı; “Sizlere ailem diye hitap etmek istiyorum çünkü ailemizle geçirdiğimiz zamanın daha kıymetlisini birlikte geçiriyoruz. Böylesine anlamlı ve güzel bir günde bir aradayız. Bu heyecanı hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün bizim bayramımız, düğünümüz var kabul ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu tasarının geçmesinde emeği geçen sendika temsilcilerimizi kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Personellerinin kadroya geçişi dolayıyla büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İnsan bazen heyecandan bazen de mutluluktan ne diyeceğini bilemiyor. Bende şuan büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Böylesi güzel bir anı anlatmak için kelimelerin bile yetmez olduğunu fark ediyor insan. Birçok arkadaşımızın yıllardır bekledikleri, tecrübeli, kıdemli arkadaşlarımızın bulunduğu bir ortamda bu özlenen ve beklenen memuriyete geçişin gerçekleştirilmesi tarafının bir kısmında yer alıyor olabilmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnsanların hayat şartlarının yükseltildiği, sosyal haklarının daha iyi hale getirildiği bu işlerin oluşturulmasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayatımız böylece bir güvenceye kavuşmuş olacak. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yemin töreni ve çiçek takdimi yapıldı.