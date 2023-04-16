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Nazilli Belediyesi'nden Aydoğdu Mahallesi'nde 5 bin kişilik iftar

Ramazan ayının ilk gününden bu yana binlerce kişilik sofralar kurmaya devam eden Nazilli Belediyesi Aydoğdu Mahallesi’nde 5 bin kişilik iftar yemeği verdi.

Ramazan ayının ilk gününden bu yana binlerce kişilik sofralar kurmaya devam eden Nazilli Belediyesi Aydoğdu Mahallesi'nde 5 bin kişilik iftar yemeği verdi.



Nazilli Belediyesi, Ramazan'ın 25'inci gününde Aydoğdu Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişilik iftar yemeği verdi. Belediye Meydanı, Pınarbaşı, Yeni Sanayi, Yeşil, Dallıca, Dumlupınar, Yıldıztepe, İsabeyli, Şirinevler, Sümer, Yeni Mahallelerinin ardından Aydoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan ayının deprem nedeniyle buruk geçtiğini ancak birlik, kardeşlik ve dayanışma duygusunun üst düzeyde yaşandığını dile getirdi.



İftar yemeğine teşrif eden tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Özcan; “Ramazan ayının ilk gününden bu yana şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan binlerce hemşehrime ve gece gündüz demeden Nazillimiz için tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz, hep birlikte oldukça daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Programlarımıza teşrif eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

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