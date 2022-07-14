Nazilli Belediyesi'nden Datça'daki yangın bölgesine destek

Nazilli Belediyesi, Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi Kocadağ'da çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları için bölgeye iş makinelerini gönderdi.

Elektrik trafosunun neden olduğu, 600 hektarlık alanda etkisini gösteren ve 2 bin 400 kişinin tahliye edildiği yangın için canla başla mücadele eden Nazilli Belediyesi ekipleri, bölge halkı tarafından alkışlarla karşılandı. Alevlerin önünü kesmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, karadan müdahalelere büyük destek verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm Datça halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde orman bölgesindeyiz. Yine ciğerlerimiz yanıyor. Muğla Datça'da çıkan orman yangınını üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Zor şartlarda mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangının bir an evvel kontrol altına alınması tek dileğimiz" ifadelerine yer verdi.