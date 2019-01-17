Nazilli Belediyesi'nden güvenli yollar

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla Yıldıztepe Mahallesi 1465 Sokakta yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi 1465 sokak üzerinde bulunan 700 metrekare alanda parke taşı döşeme, 2 bin 200 metrekare alanda ise otopark yapım çalışmalarına başladı.

Çalışmalara aralıksız devam eden ekipler, 70 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki toplam 700 metrekare alanda beton parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Söz konusu bölgede nüfus yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Yıldıztepe Mahallemizde büyük bir alanda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Yapılaşmanın artmasıyla birlikte yeni yol açma çalışmalarımızda da bir artış yaşandı. Nazkent Toplu Konutları ve belediye konutlarının karşısında kalan 1465 sokakta 88 metre uzunluk ve 25 metre genişlikteki toplam 2 bin 200 metrekare cep otoparkı yapım çalışmalarımız başladı. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamlamasının ardından yolumuz yaya ve araç trafiğine açılacak. Nazilli'mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti.