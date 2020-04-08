Nazilli Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

Nazilli Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı sosyal yardım çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan ailelere gıda desteği verilmesi için çalışma başlattı. Sümer Mahallesi'nden başlayan gıda dağıtımına katılan Başkan Özcan, mahalle sakinleri ile sohbet ederek moral verdi.

Beraberinde Sümer Mahalle Muhtarı Erdoğan Dilbaz ile gıda paketlerini tek tek dağıtan Özcan, "Şuan binlerce gıda paketinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaşlı nüfus sayısını dikkate alarak çalışmalarımızı Sümer Mahallemizden başlattık. Nazillimiz genelinde 82 mahalle muhtarımızla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla nüfus dağılımına ve ihtiyaç sahiplerine göre bir planlama yaptık" dedi.

Koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek için tüm kurumsal güçlerini kullanacaklarını söyleyen Başkan Özcan, "Devletimizle birlikte halkımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız gerek doğrudan gerekse personelimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilirler. Ayrıca dağıtımı yaptığımız kolilerin hazırlanmasında büyük katkı koyan Nazilli'mizin evladı, eski futbolcu, spor adamı Rıdvan Dilmen'e canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dağıtılan gıda paketlerinin içerisinde, makarna, şehriye, pirinç, bulgur, çay, toz şeker, un, nohut, mercimek, süt, yumurta ve peynir yer alıyor.