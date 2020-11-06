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Nazilli Belediyesi'nden Karaoğlan'a vefa

Türk siyaset tarihinde ‘Karaoğlan’ olarak da bilinen Bülent Ecevit, ölümünün 14.

Türk siyaset tarihinde ‘Karaoğlan' olarak da bilinen Bülent Ecevit, ölümünün 14. Yılında Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Pandemi dolayısıyla lokma yerine helva dağıtılan etkinlikte, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ruhuna 5 bin kişilik helva hayrı yapıldı.


1974-2002 yılları arasında beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit'i anma etkinliğinde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden tüm devlet büyüklerinin saygıyla yad edilmesi gerektiğinin belirterek “Aziz Türk milletine hizmet etmiş, emeği geçmiş değerli büyüklerimizden, Başbakanımız Bülent Ecevit'in vefatının 14. yılında onu anmak için düzenlediğimiz bu etkinliğimize katılan siyasi parti başkanlarımıza, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletimizin her bir değeri bizim de değerimizdir. Onları sahiplenmenin Nazilli Belediyesi'nin ve Nazilli halkının bir görevi olduğunu düşünüyorum. Rabbim taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun” dedi.

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