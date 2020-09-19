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Nazilli Belediyesi'nden köylerde hizmet atağı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Demirciler Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Demirciler Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı.


Nazilli Belediyesi, kış aylarının yaklaşması ile birlikte kırsal mahallelerin tamamında yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yolumuzda doğal afetler nedeniyle yer yer çökmeler meydana gelmiş durumdaydı. Gerekli saha incelemelerinin yapılmasının ardından Demirciler Mahallemizde çalışmalarımızı başlattık. Şuan itibariyle 250 ton rotmix serimi yapıldı. Allah'ın izniyle bu yolumuzu da kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.


Demirciler Mahallesi'nin yanısıra, Gedikaltı, Turan, İsabeyli, Zafer, Yıldıztepe ve Güzelköy gibi pek çok noktada çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özcan, Nazilli'nin her mahallesine hizmet götürmeye devam edeceklerini vurguladı.

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