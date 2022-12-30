Nazilli Belediyesi'nden larva ile 365 gün mücadele

Sümer Mahallesi, Organize ve Yeni Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ekiplerden faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Doğaya ve çevreye zarar vermeyen, yalnızca larvalara yönelik ve zararlı kimyasal içermeyen özel önlemlerle ilaçlama yapıldığı kaydeden Başkan Özcan, “Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha rahat geçirmesi için 12 ay boyunca düzenli aralıklarla sürdürdüğümüz sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Kışlak alanlarda kanal ve su birikintisi olan tüm noktalarda ilaçlamalarımız yapılıyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Nazilli'nin en yüksek noktasından ova bölgelerine kadar tüm noktalarda çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Özcan, “Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Larva; özellikle haşere, sivrisinek ve karasinek ile mücadele yaz aylarında yapılan bir mücadele değil. 12 ayın tamamında her gün bu sulak alanların ve kaynakların kurutulması için çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz 365 gün çalışıyor. Sivrisinek üreme alanlarının tamamında ilaçlama çalışması yapılıyor. Bir sivrisinek 800 milyon sivrisineğe dönüşüyor. Biz bu larvalar dağılmadan üreme noktasında müdahale ediyoruz. Dağ dere tepe dinlemeden en yüksek noktadan en alçak noktaya kadar ilaçlama yapılıyor. Yaz aylarında Nazilli'nin sivrisineksiz olması için bu mücadele 365 gün sürüyor. Kullandığımız ilaç yalnızca larvalara temas ediyor. Diğer canlılara hiçbir zararı yok” dedi.