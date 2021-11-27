Nazilli Belediyesi'nden sıfır atığa eğitim desteği

Atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin anlatıldığı seminerde bu amaçla aktiviteler yapıldı. Kağıt, cam, metal, plastik ve organik atıklarda Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçilmesi için okulun çeşitli noktalarına kutular bırakıldı. Farkındalık çalışmaları yapılarak uygulamanın sürdürülebilir olması amacıyla bilgilendirici materyaller öğrencilerle paylaşıldı. İhtiyaç fazlası okul malzemelerinin yeniden ve tasarruflu kullanılması, okulda oluşan atık türlerinin izlenmesi ve en fazla oluşan atığın azaltılmasına yönelik önlemler öğrencilere anlatıldı.

Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Temizlik İşleri Müdürümüz, personellerimiz ve çevre mühendisi arkadaşımız bugün öğrencilerimizle bir araya gelerek çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı pek çok tehlike var. Bunlardan biri de kaynakların bilinçsizce tüketilmesi. Bu nedenle çocuklarımıza kaynakların tasarruflu tüketilmesi, geri dönüştürülmesi ve doğaya tekrar kazandırılarak yeniden kullanımının sağlanması yönünde eğitim vermemiz ve bu eğitimlerin sayısını artırmamız gerekiyor. Bu anlamda emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.