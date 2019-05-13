Nazilli Belediyesi'nden ‘Temiz Çevre Engelsiz Hayat' projesine destek

Nazilli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Temiz Çevre Engelsiz Hayat Projesi'ne destek için firma ile protokol imzaladı.

Projenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bu tarz kampanyalara büyük önem veriyorum. Hem dünyamızın hem de çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Atık yağların doğaya verdiği zarar herkes tarafından biliniyor. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Onların hassasiyet gösterip bu konuda bilinçli hareket edeceklerine inanıyorum. Bunun yanı sıra toplanan atık yağlarla engellilerimiz için akülü araçlar alınacak. Vatandaşlarımız atık bitkisel ve hayvansal yağlarını pet şişe veya kaplarda biriktirerek, okul, cami, belediye, muhtarlık ve sitelerde bulunan atık yağ toplama bidonlarına bırakarak, çevre kirliliğini önleyebilir. Projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol çerçevesinde, biriktirilen evsel atık yağlar 5 litre ve üzerinde olduğunda firma yetkilileri tarafından belirlenen alanlardan toplanacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplatılan atık yağlar, geri dönüştürülerek engelli vatandaşlar için akülü araç alınması sağlanacak. Evsel atık yağlarını teslim etmek isteyen vatandaşlar firmanın 444 99 24 numaralı ‘Alo Atık Yağ' hattını arayarak kampanyaya destek verebilecek.