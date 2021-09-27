Nazilli Belediyesi'nden temizlik atağı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişilik ekip, Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı'ndan Mastaura Antik Kenti'ne kadar olan 10 kilometrelik güzergahı baştan sona temizleyerek çöp konteynerlerini yeniledi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle ile Mastaura Antik Kenti arasında kalan 10 kilometrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Güzergah üzerinde yer alan tüm çöp konteynerlerini eş zamanlı olarak yenileyen ekipler, özel ilaçlarla dezenfekte edilen konteynerleri boyayarak iyi bir görünüme kavuşturdu.

Kentin daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ekiplerimiz kanal yolu bölgesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Bir yandan ot biçme işlemleri yapılırken eş zamanlı olarak temizlik işlemleri detaylı bir şekilde yürütüldü. Aynı zamanda bu bölgedeki çöp konteynerlerimiz de boyanarak bakımları yapıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik bir bölgeyi kapsayan bu çalışmalarımızı şehrimizin diğer noktalarında da gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimiz yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Bizlere teveccüh gösteren ve her zaman sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz Nazilli halkına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.