Nazilli Belediyesi'nden yardımlaşma vurgusu

Sosyal belediyecilik anlamında pek çok başarılı projeye imza atan Nazilli Belediyesi, Perşembe Pazarı'na gitmek için İstasyon Meydanında bulunan alt geçidi kullanan yaşlı ve engelli vatandaşların pazar eşyalarını taşıyıp su ikram etti.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Başkanımıza ve belediye personellerine teşekkür ederiz. Eşyalarımızı taşımaktan zorluk çektiğimiz için her hafta pazara çıkamıyorduk. Evlatlarımız kolumuza girip bizi merdivenlerden çıkardı. Pazar masraflarını taşıdı. Su ikram etti. Hepsinden bir değil bin kere Allah razı olsun” diye konuştu.

Yardımlaşmanın önemini hatırlatmak ve yaygınlaştırmak için böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Türk milleti geçmişten bugüne her zaman yardımsever, misafirperver, çalışkan ve güvenilir olmasıyla tanınmıştır. Bizler Nazilli Belediyesi olarak yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak, milletimizin bu özelliğini tekrar hatırlatmak için ekiplerimizle birlikte sahaya çıktık. Ninelerimizin dedelerimizin koluna girip onlara yardım ettik. Pazar eşyalarını taşımalarına yardımcı olduk. Onların hayır dualarını aldık. Gençlerimizin bunu örnek almaları ve hayatlarının her döneminde yaşayan çınarlarımıza, engelli kardeşlerimize yardımcı olmaları gerekiyor. Bizler, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.