Nazilli Belediyesi'ne bakanlıktan yol süpürme aracı

Nazilli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe desteği ile bir adet yol süpürme aracını filosuna ekledi.

Vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyefendiye ve bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 3 adet temizlik aracımız için de gerekli yazışmalarımızı tamamladık. Kısa süre içerisinde onları da araç filomuza ekleyeceğiz. Devletimizin desteği belediyemizin faaliyetleri ile Nazillimizde kalıcı işler üretmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.