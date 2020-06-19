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Nazilli Belediyesi'niden korona açıklaması

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkan yardımcısı Mert Öreroğlu’nun korona tedavisi gördüğünü açıkladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, başkan yardımcısı Mert Öreroğlu'nun korona tedavisi gördüğünü açıkladı.


Başkan Özcan'ın konuyla ilgili açıklamasında "Dün akşam saatlerinde belirli sağlık şikayetlerinin nüksetmesi nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımız Mert Öreroğlu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Bakteriyel zatürre teşhisi konularak müşahade altına alınmıştır. Zatürre teşhisi ve/veya şüphesi olan tüm hastalara uygulandığı üzere kendisi kovid servisine alınarak tedavisine başlanmıştır. Çalışma arkadaşımıza acil şifalar diler, ilgi ve alaka gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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