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Nazilli Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine desteği sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, İsabeyli Sentetik Futbol Sahası’nı yeni sezon öncesi bakıma aldı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, İsabeyli Sentetik Futbol Sahası'nı yeni sezon öncesi bakıma aldı. Çevre temizliği, Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan sahanın koruma ve ışıklandırma demirleri, kale ağları, yedek kulübeleri ve taraftar tribünleri tek tek kontrol edilerek boyama çalışmaları gerçekleştirildi.



Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Şehrimizde sporun tüm alanlarının gelişmesi ve desteklenmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Nazillimiz sportif faaliyetlerde kendisini defalarca göstermiş ve başarılarını ödüllerle taçlandırmış bir kent. Bizler de Nazilli Belediyesi olarak sporcularımızın çalışma alanlarının iyileştirilmesi, daha konforlu ve modern koşullarda müsabakalara hazırlanması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm amatör kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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