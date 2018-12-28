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Nazilli Belediyesi'nin Bozyurt'a yatırımları sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bozyurt Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bozyurt Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Merkez ve kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Alıcık, “Ekiplerimiz Bozyurt Mahallesi kanal altı mevkiinde parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Küme Evler olarak bilinen, toplam 2 bin metrekare alanda parke taşı döşemesi gerçekleştirerek yolu araç ve yaya trafiğine açtık. Nazilli Belediyesi olarak tüm mahallelerimize eşit hizmet etmek için gayret ediyoruz” diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Alıcık'a teşekkür eden Bozyurt Mahalle Muhtarı Ali Eşsiz, “Başkanımız sayesinde mahallemiz birçok yatırımı aynı anda aldı. Yollarımız yenilendi. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımız büyük zorluk yaşıyordu. Başkanımız sayesinde sorunumuz çözülmüş oldu. Bunun yanı sıra mahallemize Nazilli Belediyemiz tarafından yapılan halı sahamız tamamlandı. Gençlerimizin spora yönelmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması açısından bu tür yatırımlar büyük önem taşıyor. Hem kendim hem de mahallem adına Başkanımızdan Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.

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