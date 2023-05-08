Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarıyla sokaklar nefes alıyor

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'nde ot biçme, bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte çalışmalarını artıran Nazilli Belediyesi ekipleri, Sümer Mahallesi'nde ot biçme, budama ve temizlik faaliyetlerine başladı.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda yaya ve araçların geçişini engelleyen ağaçlar budanarak kaldırım kenarlarında çıkan tüm yabani otlar biçildi.

Söz konusu faaliyetlerle bölgeye temiz ve ferah bir görünüm kazandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Rutin belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazillimizi daha temiz, daha modern ve daha ferah bir kent yapmak için çalıştık. Hem kent merkezimizde hem de merkezden uzak mahallelerde oluşan temizlik, park bahçe bakım faaliyetlerini ivedilikli olarak kontrol altına aldık ve bu çalışmaları rutin hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmaları en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.