Nazilli Belediyesi'nin iftar sofralarında vatandaşlar bir araya geliyor

Son olarak Pınarbaşı Mahallesi Sinan Dede Türbesi önünde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İftar saati öncesi gerekli tüm hazırlıklar görevli belediye personellerince büyük bir titizlikle yapıldı. Yoğunluğun oluşmasını önlemek için üç farklı noktada ise yemek dağıtım noktaları kuruldu. Engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlara görevli personeller tarafından dağıtım sağlandı. Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ile birlikte vatandaşlarla tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Muhtarlarımızla da istişare halinde 16 noktada iftarlarımızı düzenlemek için bir program hazırlamıştık. Bugün 2'nci iftarımızı Pınarbaşı Mahallemizde yapıyoruz. Günaşırı şekilde vatandaşlarımızla lokmamızı paylaşıyoruz. Ben teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda özellikle depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak adına güzel faaliyetler yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi